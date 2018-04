Vakbond dreigt met acties op Schiphol

Medewerkers van bagage- en vrachtafhandelaars op Schiphol dreigen met acties in aanloop naar de meivakantie. Vakbond FNV heeft Aviapartner, Menzies Aviation en Swissport ultimatums gesteld tot donderdagmiddag om in te gaan op de cao-eisen.

Medewerkers van deze bedrijven klagen over een te hoge werkdruk en achterlopende loonontwikkeling. Eerder leidde dat al tot korte werkonderbrekingen bij de bedrijven.

Volgens FNV zullen reizigers niet direct veel last hebben van de acties. „Maar aangezien er in de meivakantie extreme drukte op Schiphol wordt verwacht, is de kans aanwezig dat reizigers langer zullen moeten wachten op hun bagage”, zo laat de bond weten. De vakanties beginnen eind deze maand, maar het is nu al drukker op Schiphol.