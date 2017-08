Vakbond dreigt Air France met staking

De Franse vakbond CFTC dreigt Air France met een staking. In een brief aan de directie schrijft de bond dat de Franse luchtvaartmaatschappij vanaf 1 september rekening houden met acties van haar leden die als steward of stewardess bij het bedrijf werken.

De vakbond wil hardere garanties van de directie dat de oprichting van dochtermaatschappij Joon, die dit najaar het luchtruim kiest, niet ten koste gaat van de werkgelegenheid bij Air France zelf. Afspraken die het bedrijf daarover heeft gemaakt met andere bonden, bieden volgens CFTC onvoldoende bescherming.

Joon gaat vliegen op een beperkt aantal lijnen, waar de prijzen door felle concurrentie het zwaarst onder druk staan. Air France kan op die routes niet op tegen met name de grote luchtvervoerders uit het Midden-Oosten. Het bedrijf hoopt dat Joon dat wel redt, onder meer dankzij de inzet van goedkoper cabinepersoneel.