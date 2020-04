Vakbond De Unie over voorwaarden steun: blijf van salarissen af

De overheid moet bij het steunen van bedrijven tijdens de coronacrisis, zoals bij KLM, afzien van het stellen van voorwaarden over arbeidsvoorwaarden. Dat heeft voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie gezegd in radioprogramma 1 op 1.

Hij vindt het „hartstikke logisch” dat de politiek voorwaarden stelt aan financiële steun die wordt betaald van belastinggeld. Maar het tornen aan de salarissen van personeel gaat volgens de vakbondsman een brug te ver. „Arbeidsvoorwaarden worden afgesproken door werkgevers en werknemers, politici gaan daar niet over. Daarom zeg ik: blijf 1,5 meter van de cao’s vandaan.”

Voor nivelleren zijn andere wegen en middelen, stelde Castelein verder: „De uitspraak van sommige ministers, dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten moeten dragen - daar ben ik het volledig mee eens. Maar dat doe je via verkiezingen en bijvoorbeeld door belastingverhogingen.”

De voorzitter van vakbond De Unie verwacht overigens dat werknemers van deze crisis sowieso de dupe zijn. „Uiteindelijk gaan werknemers hier altijd massaal voor betalen, om de doodeenvoudige reden dat baanverlies altijd tot inkomensverlies leidt”, zei hij in 1 op 1. Castelein kan zich desondanks „voorstellen” dat de eis om niemand te ontslaan in ruil voor steun „niet houdbaar” is.