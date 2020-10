Vakbond CNV wil consumentenwijzer over schoonmaak hotels

Vakbond CNV zet zich in voor de komst een landelijke consumentenwijzer voor hotels, die snel inzicht geeft of een hotel de Schoonmaakcode heeft getekend of niet. Directe aanleiding is een uitzending van televisieprogramma Kassa over de gebrekkige schoonmaak van hotelkamers.

„Je kunt nog zulke mooie protocollen hebben, maar als de hotelschoonmakers de tijd niet krijgen om een kamer goed schoon te maken, heb je er niks aan”, stelt CNV-bestuurder Jan Kampherbeek. Volgens hem is de schoonmakers doorgaans niets te verwijten. „Hotels willen het allemaal zo goedkoop en dus zo snel mogelijk. Drie tot vier kamers in een uur, dan kun je een kamer echt niet goed schoonmaken.”

CNV hamert al jaren op het belang van de Schoonmaakcode, voluit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. In die code beloven de betrokken partijen om de schoonmakers op een nette manier te behandelen en volgens de cao te betalen. In de hotelschoonmaak betekent dat volgens de bond onder meer betalen voor de gewerkte uren en niet per schoongemaakte kamer. „Als partijen die code tekenen, kunnen we hen daar vervolgens ook aan houden. Zo kunnen we de bestaande praktijk doorbreken en met elkaar naar een hogere standaard toe werken”, aldus Kampherbeek.

De bond publiceert op 1 november alvast een eerste lijst, met hotels die de code inmiddels hebben getekend. Die lijst groeit gelukkig, geeft Kampherbeek aan. Helaas zijn er volgens hem ook hotels die weigeren om de Schoonmaakcode te tekenen. „Die publiceren we ook”, zegt hij. „Ons advies: boek daar geen kamer, tot ze hun verantwoordelijkheid nemen en de Schoonmaakcode tekenen.”