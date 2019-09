Vakbond CNV vreest nieuwe bouwcrisis

Vakbond CNV vreest een nieuwe crisis in de bouwsector als gevolg van de stikstofproblematiek. Bondsbestuurders Gijs Lokhorst roept het kabinet op om snel met maatregelen te komen, daags nadat de commissie-Remkes met adviezen kwam.

Volgens CNV wordt in het stikstofadvies vrijwel geheel voorbijgegaan aan maatregelen te treffen voor de bouwsector. „En juist op korte termijn is een oplossing nodig, want de bouwsector is nog maar net opgekrabbeld van de vorige economische crisis”, aldus Lokhorst.

De bestuurder wijst erop dat de marges in de bouwsector laag zijn en dat extra investeringen om stikstofproblemen aan te pakken niet alleen door de sector kunnen worden gedragen. Volgens Lokhorst is het ook zaak om het kabinet ervan te doordringen dat er snel maatregelen nodig zijn. CNV wil in de kwestie optrekken met Bouwend Nederland.