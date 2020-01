Vakbond CNV bereikt akkoord over cao supermarkten

Vakbond CNV heeft een akkoord bereikt met werkgevers in de supermarktbranche over een nieuwe cao. In december liepen gesprekken tussen werkgevers en de bond nog spaak, waarna werd gedreigd met acties rond de kerstperiode. Leden van CNV moeten nog wel instemmen met het onderhandelingsresultaat.

In de nieuwe afspraken gaan lonen per 31 december met 2,5 procent omhoog, zoals werkgevers eerder aanboden. Daarnaast krijgen medewerkers in maart een eenmalige uitkering van 1,6 procent over hun loon. Volgens CNV-onderhandelaar Jacqueline Twerda gaan medewerkers er reëel veel meer op vooruit dan bij eerdere voorstellen van werkgevers.

CNV ging akkoord na een ronde van informele gesprekken, waarna nieuwe voorstellen officieel op papier werden gezet. Vakbond FNV ging volgens Twerda niet in op de uitnodiging om nog eens om de tafel te gaan.

De afspraken komen te staan in twee aparte cao’s, één voor grote supermarktketens en de andere voor zelfstandige ondernemers in de levensmiddelenhandel. In totaal vallen zo’n 300.000 medewerkers onder die afspraken, aldus CNV.