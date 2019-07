Vakbond CNV aan de slag in Guatemala

Vakbond CNV gaat collega-bonden in Guatemala helpen. Daarvoor heeft de Nederlandse bond samen met de Guatemalteekse vakbondskoepel MSyPAG een zogenoemd observatorium voor arbeidsrechten opgezet in het Midden-Amerikaanse land.

Guatemala behoort volgens CNV tot de tien landen in de wereld met de meeste arbeidsrechtenschendingen. Vakbondsleiders in Guatemala missen vaak inhoudelijke kennis over het brede scala aan onderwerpen dat speelt in hun land. Het observatorium gaat de lokale bonden ondersteunen met kennis en onderzoek naar het aanpakken van arbeidsrechten schendingen.

Volgens CNV is het voor het eerst dat de bond op deze manier zijn steentje probeert bij te dragen over de grens. Nederland importeert uit Guatemala vooral koffie, palmolie en suiker. Dit zijn allemaal sectoren waar de arbeidssituatie te wensen over laat.