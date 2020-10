Vakbond cabinepersoneel staat al weer tegenover KLM in rechtszaal

KLM heeft het daags na het belangrijke akkoord met de vakbonden over de reorganisatieplannnen nog steeds aan de stok met de grootste vakbond bij de maatschappij. De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) is het niet eens met de methode die KLM wil gebruiken bij het ontslaan van personeel en bepleit haar standpunten vrijdagmiddag bij het gerechtshof in Amsterdam.

„Wij zijn donderdag met KLM alleen een akkoord op hoofdlijnen overeengekomen. De details moeten nog ingevuld worden”, zegt Chris van Elswijk. Hij is bij de bond voorzitter van de afdeling die de zaken met KLM regelt.

KLM kondigde in de zomer al aan duizenden medewerkers te ontslaan om te bezuinigen. Aan het eind van het jaar zal KLM zo’n 4500 mensen minder in dienst hebben dan voor de coronacrisis. De maatschappij wil daarbij het liefst een afspiegeling waarbij ontslagen vallen in alle leeftijdsgroepen. VNC stelt echter dat in de cao het zogeheten last-in-first-out-principe was afgesproken.

In juni trok de vakbond hierover in een kort geding aan het kortste eind. KLM hoefde van de rechter niet het nieuwste personeel als eerste te ontslaan. Maar Van Elswijk vindt dat de rechter toen „te kort door de bocht” is gegaan, vandaar dat de bond tegen die eerdere uitspraak beroep heeft aangetekend. „Dit staat al meer dan zestig jaar in de cao”, benadrukt de vakbondsman.

KLM moest donderdag een plan inleveren in Den Haag om over de volledige door de overheid beloofde miljardensteun te kunnen beschikken, die het bedrijf door de coronacrisis moet helpen. Dit lukte op het nippertje. Als het personeel niet had ingestemd met loonoffers en ontslagen, was faillissement volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën de enige andere optie geweest.