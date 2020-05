Vakbond blij met thuiswerk-toeslag voor personeel VGZ

Werknemers van verzekeraar VGZ kunnen vanaf 1 mei rekenen op een tijdelijke thuiswerk-toeslag van bruto 75 euro per maand in verband met de coronacrisis. Daarnaast kunnen ze eenmalig tot 150 euro declareren om hun thuiswerkplek beter in te richten. Dat meldt vakbond CNV, die erg blij is met de regeling.

„VGZ komt de werknemers op een creatieve manier tegemoet in deze lastige tijd”, zegt CNV-onderhandelaar Robert Wonnink. Hij wijst erop dat de regeling niet alleen geldt voor de circa 1800 vaste medewerkers van VGZ, maar ook voor ongeveer 250 uitzendkrachten. „Zo kan het dus ook. Want helaas maken we het vaak anders mee.”

De werknemers van VGZ werken vanwege de virusuitbraak al een aantal weken merendeels noodgedwongen vanuit huis en maken daardoor geen reiskosten. VGZ zet in overleg met de vakbonden de reiskostenvergoeding in voor een tijdelijke thuiswerk-toeslag, ter compensatie van extra kosten die werknemers maken nu ze thuiswerken.