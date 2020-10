Vakbeurstak hoofdpijndossier voor RELX in crisistijd

De vakbeursdivisie van data- en informatieleverancier RELX zadelt de onderneming op met de nodige problemen. Door de coronacrisis zijn veel vakbeurzen afgelast en dat zorgt voor een aanzienlijke kostenpost.

RELX rekent dit jaar op een omzet voor de divisie, die vorig jaar goed was voor 16 procent van de totale opbrengsten, van 330 miljoen tot 360 miljoen pond (366 miljoen tot 399 miljoen euro). De opbrengsten dit jaar liggen daarmee zo’n 70 procent onder het niveau van een jaar eerder.

RELX voerde verschillende maatregelen door om de kosten bij de divisie omlaag te krijgen. Voor het hele jaar rekent RELX op 530 miljoen tot 540 miljoen pond aan operationele kosten. Daarbovenop komen nog de eenmalige posten vanwege annuleringen en reorganisaties.

Bij de overige drie divisies van RELX was in het derde kwartaal sprake van herstel ten opzichte van de eerste jaarhelft. Dan gaat het onder meer om informatie op het gebied van wetenschap en juridische en medische publicaties. RELX sloot eerder niet uit dat voor het hele jaar er wel een impact van de viruspandemie te zien zal zijn op deze onderdelen. De onderliggende omzet in de eerste negen maanden van het jaar valt bij alle drie iets hoger uit dan een jaar eerder.