Vakantiewoning kopen? Doe het dit jaar nog

Door de extreem lage rente is er een run ontstaan op vakantiewoningen. Zelfs bij een matige bezetting levert een dergelijke belegging vaak meer op dan een spaarrekening.

Het is dat ik al een vakantiewoning in bezit heb, anders is de kans groot dat ik er inmiddels eentje zou hebben gekocht. Wie zijn hypotheek voortijdig heeft afgelost, kan datzelfde kunstje immers straffeloos nog een keer herhalen. Zo kopen sommige ouders een pand voor hun studerende kinderen of een tweede woning als belegging voor zichzelf.

Mijn persoonlijke verhaal laat zien dat prioriteiten kunnen veranderen onder invloed van economische factoren, maatschappelijke veranderingen of voortschrijdend inzicht. Zo had ik op het hoogtepunt van de vorige crisis mondeling afgesproken om dezelfde vakantiewoning te verkopen voor een bedrag dat tien procent onder de WOZ-waarde lag. De enige reden waarom dat toen niet is doorgegaan, is dat de aspirant-koper zijn appartement in Zwolle niet tijdig verkocht kreeg.

Destijds had dat lucht gegeven in onze financiële situatie, nu ben ik vooral opgelucht dat die transactie niet is doorgegaan. Soms zit er maar een paar jaar tussen wat wijs lijkt en wat achteraf gezien niet helemaal goed is uitgepakt (of omgekeerd). Zo lag de afgesproken koopsom ruim 30 procent lager dan de huidige vraagprijs van soortgelijke woningen op hetzelfde recreatiepark.

Verkopen

De afgelopen jaren heb ik op tal van andere manieren geprobeerd mij van het vakantiehuis te ontdoen. Zo bood ik mijn toen nog thuiswonende oudste zoon aan om er zijn intrek in te nemen, als eerste stap op de woonladder. Later heb ik nog eens voorgesteld aan mijn ouders om het huisje te verkopen, zodat zij zich een duurder huis konden permitteren bij ons in de buurt.

Een andere optie was om het vakantiehuis te verkopen, zodat mijn vrouw op haar zestigste met vervroegd pensioen kon. Haar werk als kleuterjuf schenkt haar echter zoveel voldoening dat ze het liever in de familie houdt tot na haar officiële AOW-datum. In het voorjaar hebben wij al eens mogen ervaren hoe heerlijk het zou zijn om daar straks elk jaar een tijdje te verblijven.

Het einde van het liedje was dat we het met ingang van dit kalenderjaar weer zijn gaan verhuren aan vakantiegangers, zonder te beseffen dat dat een gouden greep was. De boekingen kwamen pas laat op gang, maar door het coronavirus was de bezettingsgraad in de zomer honderd procent. Van half juni tot nu is het huisje constant verhuurd geweest, met als gevolg een niet eerder vertoond bruto rendement.

Veel mensen hadden zelf al dat rekensommetje gemaakt, want er is een ware run op vakantiewoningen ontstaan. Stond in de moeilijke jaren na de kredietcrisis soms meer dan een kwart van de huisjes op ons recreatiepark te koop, nu hangen er welgeteld nog slechts twee in de etalage.

Dit is zelfs om een extra reden een goed moment om een vakantiehuis te (ver)kopen, want volgend jaar gaat de overdrachtsbelasting voor beleggingspanden naar 8 procent. Dat maakt een tweede woning in één klap 6 procent duurder, zelfs als je helemaal niet van plan bent het aan derden te verhuren.

De auteur is publicist. Voor eerdere columns zie rd.nl/hormann. Reageren? hormann@refdag.nl