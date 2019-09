Vakantievlieger Condor blijft in de lucht

Condor, de Duitse vakantievlieger van Thomas Cook, blijft na het faillissement van de reisreus vliegen. Dat maakte de onderneming bekend in een verklaring.

Condor benadrukte dat het „al vele jaren winstgevend is”. Om eventuele problemen na een bankroet van het moederbedrijf tegen te gaan, is een door de Duitse staat gegarandeerde lening aangevraagd. Daar buigt Berlijn zich momenteel over.

Thomas Cook zat al tijden in zwaar weer en zette in februari zijn luchtvaartactiviteiten in de etalage. Met de opbrengst wilde het schulden afbouwen en investeren. Op de hele luchtvaarttak, of delen daarvan, werden meerdere biedingen ontvangen.

Om juridische redenen mag Condor overigens geen vakantiegangers vliegen die met Thomas Cook-dochters hebben geboekt. Getroffen zijn onder meer pakketreizigers van Neckermann, Öger Tours, Air Marin en Bucher Reisen. Die klanten moeten rechtstreeks contact opnemen met Thomas Cook.