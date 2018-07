Vakantieparken vol door zomers weer

Nederlandse vakantieparken doen goede zaken dankzij het zomerse weer van de afgelopen maanden. Veel Nederlanders kiezen door de hoge temperaturen voor een vakantie in eigen land en daar spinnen de parken garen bij.

„Normaal gesproken zit je in het hoogseizoen voor 90 procent vol. We zien dat door de warmte veel meer mensen in Nederland blijven, dus nu gaan we richting de honderd”, zegt Chadli Hachani, woordvoerder van TopParken. Branchegenoot Roompot zegt deze zomer enkele duizenden boekingen meer te hebben ontvangen in vergelijking met vorig jaar. Het aantal kampeerders nam zelfs met bijna een derde toe, aldus het bedrijf. „Het prachtige zomerweer zorgt voor extra vraag. Je hoeft nu echt niet naar Toscane of de Portugese kust te gaan voor een zonnige bestemming”, stelt marketingdirecteur Laura Ligthart.

Onderzoek van de ANWB lijkt dit te onderschrijven. Bij een peiling van de organisatie gaf 16,8 procent van de ondervraagden aan een reis naar buitenland te hebben omgeruild voor een vakantie binnen de landsgrenzen wegens het mooie weer. Hoe groot het effect van het uitzonderlijk warme weer in Nederland daadwerkelijk is, moet aan het einde van dit jaar blijken uit onderzoek van marktonderzoeker NBTC-NIPO research.

Ook de parken van Landal zitten bijna vol en zijn in augustus naar verwachting compleet volgeboekt. Een woordvoerster plaatst wel een kanttekening. Het mooie weer is inderdaad goed nieuws voor het bedrijf, maar ook vorig jaar vierden meer Nederlanders vakantie in eigen land. „Maar dat had toen een andere reden. Mensen bleven toen in Nederland uit bezorgdheid over spanningen in het buitenland.”

