Vakantiehuisjes gaan als warme broodjes over de toonbank

De run op vakantiehuizen in eigen land heeft alles te maken met de coronacrisis. Ook bij een eventueel reisverbod kun je er dan probleemloos een weekje tussenuit.

Enkele weken geleden signaleerde ik al dat de markt voor vakantiehuizen langzaam oververhit begint te raken. Opvallend genoeg hoor je daar niet veel over in de media, maar mijn indruk is dat er een ware run op recreatiewoningen op gang is gekomen. De aangekondigde verhoging van de overdrachtsbelasting met ingang van 2021 speelt daarbij zeker een rol, maar er moet meer aan de hand zijn.

Actuele cijfers heb ik niet paraat omdat die doorgaans minimaal een kwartaal achterlopen, maar ik zal u vertellen waarop ik mijn indruk baseer. Enkele weken geleden werd ik zomaar opeens gebeld door een onbekende die graag ons vakantiehuis wilde kopen. Dat was het tweede verzoek in korte tijd, terwijl ons huis helemaal niet te koop stond en dus ook niet in de etalage van een makelaar hing.

Kort daarna zag ik dat er iemand twee keer had gebeld op mijn mobiele telefoon en een voicemailbericht had achtergelaten. Deze keer was het een mevrouw die informeerde hoe duur ons ‘chaletje’ was. Toen ik haar een appje stuurde met de mededeling dat ons huisje niet te koop stond, vroeg ze of ik het meteen wilde melden als er iets te koop kwam op ons park.

Opdrogen

Die vraag bevreemdde me, want ik had kort tevoren nog gezien dat er verschillende vakantiewoningen op het terrein te koop werden aangeboden. Een snelle zoektocht op internet leerde me dat die inmiddels allemaal van eigenaar waren veranderd.

Uit het schrale overzicht op Funda viel af te leiden dat het aanbod snel begint op te drogen, een trend die ook elders zichtbaar is. Ook blijkt de vraagprijs steeds vaker een vanaf-prijs en een uitnodiging tot het doen van biedingen.

De lage rente zal daarbij ongetwijfeld een rol spelen, want een ton levert bij een bank nog slechts een tientje op, terwijl het bruto rendement bij verhuur gemakkelijk kan oplopen tot ruim boven de 6 procent. Zelfs na aftrek van alle kosten moet een netto rendement van 3 procent of meer alleszins haalbaar zijn, al zal veel afhangen van de bouwkwaliteit, de aantrekkelijkheid van de regio, de ligging en het afwerkingsniveau.

Stroomversnelling

Het lijkt erop dat corona voor een stroomversnelling heeft gezorgd. Niet langer zijn het vooral beleggers en gepensioneerden die een vakantiehuisje zoeken, maar ook stadbewoners die door de lockdown het gebrek aan buitenruimte plots als beklemmend ervaren en misschien zelfs wel op zoek zijn naar een rustige, groene locatie om van daaruit hun werkzaamheden te kunnen verrichten.

Daarnaast zullen veel mensen afgelopen zomer grote moeite hebben gehad om op tijd nog iets te kunnen boeken voor een vakantie in eigen land.

Wie daarvoor de hoofdprijs heeft betaald, overweegt nu wellicht om dan maar zelf iets te kopen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat je je niets hoeft aan te trekken van een eventueel reisverbod in de kerstvakantie en probleemloos vakantie kunt vieren in je eigen tweede thuis.

De auteur is publicist. Voor eerdere columns zie rd.nl/hormann. Reageren? hormann@refdag.nl