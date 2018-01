Vakantiegevoel opsnuiven in Jaarbeurs

De zomer is nog ver weg maar velen zijn alweer druk met het plannen van hun vakantie. Wordt het Spanje? Frankrijk? Duitsland? Of eens iets verrassends? Misschien kan een bezoek aan de Vakantiebeurs in Utrecht deze week helpen bij het vinden van de juiste bestemming.

Wie de hallen van de Jaarbeurs binnenstapt, vindt net als andere jaren het grootste aanbod bij de Europese vakantielanden. Griekenland heeft een enorme stand, net als Duitsland, Italië en Spanje. Ook het Verenigd Koninkrijk zet zich net als eerdere jaren goed neer en vult –samen met Ierland– een hoek waar je onder meer de Engelse pies kunt eten en van een flink glas Guinness kunt genieten.

Wat opvalt is dat steeds meer niet-traditionele vakantielanden een poging doen de Nederlandse reiziger te lokken. Slovenië staat al een aantal jaren met een flinke stand op de beurs, maar ook andere delen van het voormalige Joegoslavië en doen een gooi naar de gunst van de westerse vakantievierder. „Heeft u weleens aan Bosnië-Herzegovina gedacht? Als u op zoek bent naar een écht ongerept vakantieland met groene bossen en veel cultuur, kom dan zeker langs”, zegt een vertegenwoordiger van de Balkanstaat.

Imposant is de stand van Turkije. Het land is weinig positief in de publiciteit geweest de afgelopen jaren, en dat heeft het gemerkt. Toeristen zijn bang geworden of willen uit principe niet meer naar Turkije.

„Onzin”, stelt een Turkse reisagent. „Turkije is nog steeds heel veilig. Onze mensen ontvangen graag buitenlandse gasten.”

Op de vraag of het land misschien zo’n forse stand heeft omdat de toeristen wegblijven, antwoord hij: „Nee hoor, Nederlanders gaan nu eenmaal graag naar Turkije en we komen hun graag ieder jaar vertellen hoe mooi ons land is en hoe geschikt voor een zonnige vakantie”, zegt de reisagent met een glimlach.

Normaal gesproken is oversteken naar een ander continent een hele klus, maar op de Vakantiebeurs wandel je gewoon naar een andere hal. In het Aziatische gedeelte van de beurs valt altijd de junglestand van reisorganisatie Djoser op. Tussen de lianen die laag over het pad slingeren en de geluiden van papegaaien en oerwoudinsecten om je heen, bekruipt het reisgevoel je direct.

Ironisch genoeg is het juist in de hal waar de Afrikaanse landen zich presenteren nogal fris. Maar de temperatuur deert een Rwandese man niet, die in weinig anders dan een blauwe onderbroek en dito gekleurde verenarmbanden met belletjes een traditionele dans uitvoert. Vanachter een andere stand klinkt het zachte geklingel van een xylofoon. Houten borden wijzen de weg naar Zambia, Madagaskar, Malawi en Uganda. Ze prikkelen bezoekers om een kijkje te nemen op plekken in landen waarover ze nog nooit eerder hebben nagedacht.

En zo krijg je in de Jaarbeurs al snel zin in vakantie. Al is het alleen maar om aan de kou in de Afrikahal te ontsnappen.