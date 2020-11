Vage grens werk-privé vaak stressbron

Dat ene rapport moeten afronden met ruziënde kinderen op de achtergrond: niet ideaal als je maanden achtereen moet thuiswerken. De vervaging van de grens tussen werk en privé is een van de stressfactoren van werken in coronatijd. De Week van de Werkstress geeft daar aandacht aan.

De grens tussen werk en privé is „nog nooit zo vaag geweest” als nu, aldus arbo-branchevereniging OVAL. De vereniging vraagt dit jaar aandacht voor werkstress in coronatijd tijdens de landelijke Week van de Werkstress, van maandag tot en met vrijdag. Zeker in de eerste periode, toen scholen en kinderopvangcentra gesloten waren, hadden thuiswerkende ouders met jonge kinderen om zich heen moeite een balans te vinden, zegt Dorothé van Aker, coördinator van de campagneweek.

Tien procent van de werknemers ervaart namelijk een disbalans tussen werk en privé, blijkt uit een studie van onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tijdens de coronacrisis is deze disbalans niet veranderd. Maar dat kan komen door de timing van het onderzoek, dat tussen juni en juli was, aldus de onderzoekers. Toen waren eerdere strenge coronamaatregelen grotendeels versoepeld, nam de druk op de zorg af en stond de vakantie voor de deur.

De thuiswerkervaringen verschillen per persoon en per situatie. „Een geschikte rustige werkplek thuis is ineens bepalend geworden voor veel thuiswerkers”, aldus Van den Aker. Twaalf procent van de thuiswerkers heeft moeite om zich te concentreren tijdens het werk. Dat is twee keer zo vaak als mensen die op locatie werken.

Maar dagen achtereen in absolute stilte werken, heeft ook zijn nadelen. Mensen die alleen wonen hebben namelijk meer moeite met het permanente thuiswerken, laat het onderzoek zien. Zij missen het contact met hun collega’s en hebben meer moeite om de werkdag goed en tijdig af te sluiten.

Maatregelen tegen werkstress waren al nodig, maar met de „drastisch” veranderde werk- en leefsituatie van werknemers door de coronacrisis wordt de noodzaak ervan extra duidelijk, concluderen de onderzoekers van TNO en CBS.

De kosten van werkstress zijn voor werkgevers „onverminderd” hoog: die liggen op 3,1 miljard euro. Rond de 1,3 miljoen werknemers heeft burn-outklachten. Voor meer dan een derde is werkdruk of werkstress reden voor verzuim.

De onderzoekers waarschuwen nu voor de mentale gevolgen van de tweede golf besmettingen. Dit omdat mentale druk het voornaamste kenmerk is van burn-outklachten. In verschillende sectoren is door de coronacrisis sprake van meer druk. In het onderwijs, ict en in de zorg kampen werknemers het vaakst met burn-outklachten.

Volhouden

„Wanneer je bedenkt dat emotionele uitputting een van de belangrijkste kenmerken is van burn-outklachten, dan moeten we ons terecht zorgen maken of de mensen in het onderwijs en de zorg het mentaal gaan volhouden”, reageert Van den Aker.

OVAL wil tijdens de Week van de Werkstress werkgevers en werknemers wijzen op de balans tussen werk en privé in bijzondere tijden. Tijdens de week wordt in het bijzonder ingegaan op actuele vragen waar werkgevers mee zitten.

Dan gaat het om thuiswerken, plezier in het werk houden en contact houden met collega’s. Ook zijn er tips om burn-outklachten op tijd te herkennen en slimmer met werk om te gaan.

Bas van ’t Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, openden maandagmiddag de week. „Op naar een gezonde en positieve week waarin we veel leren over in balans zijn”, twitterde Hamer al vorige week.