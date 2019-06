Vaderdag vaak onder de 25 euro

De meeste Nederlanders geven niet meer dan 25 euro uit aan vaderdagcadeaus. Dat maakt Bol.com op uit aankopen in de aanloop naar de derde zondag van juni. Traditionele cadeaus als sokken, scheersets of douchegel prijken volgens de webshop ook dit jaar in de top tien van populairste geschenken.

Bovenaan staat toch een wat duurdere gadget: de Chromecast 3 van Google. Boeken zijn volledig uit de top tien verdwenen, terwijl die vorig jaar nog zeven keer bij de populairste cadeautjes zaten. Dat was toen mede te danken aan goed verkopende voetbalboeken als Dirk Kuyt en Inside.

Concurrent Coolblue houdt geen speciale lijstjes bij voor Vaderdag, maar merkt op dat de voorbije dagen boormachines populair waren. Ook powerbanks en airpods deden het goed.

Net zoals bij andere feestdagen lijkt het gemak van online winkelen ook tot late aankopen aan te zetten. Zo merkte Bol.com in Belgiƫ, waar Vaderdag afgelopen zondag viel, dat er op de vrijdag vooraf een piek was in bestellingen van typische vaderdagproducten. Zo druk als rond Sinterklaas en Kerstmis was het echter niet.

Vaderdag bestaat al sinds eind jaren 30 in Nederland. In 1948 is afgesproken dat de feestdag voortaan elk jaar op de derde zondag van juni plaatsvindt.