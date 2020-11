Vaccinnieuws helpt Japanse beurs vooruit

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag opnieuw met winst geëindigd. Beleggers hopen dat het einde van de coronapandemie in zicht is na het positieve nieuws over de effectiviteit van het nieuwe coronavaccin van farmaceut Pfizer. Vooral de bedrijven die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis, zoals de luchtvaartmaatschappijen, waren in trek. Veel grote technologiebedrijven, die juist profiteerden van het thuiswerken, stonden daarentegen onder druk.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger op 24.905,59 punten. De Japanse hoofdindex bereikte een dag eerder al het hoogste niveau sinds november 1991, na de overwinning van Joe Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De luchtvaartmaatschappijen Japan Airlines en ANA Holdings kregen er respectievelijk ruim 21 procent en dik 18 procent bij. Ook de andere Aziatische luchtvaartmaatschappijen schoten omhoog. In Hongkong klom Cathay Pacific 13 procent en in Sydney won Qantas 8 procent.

De drie grote Japanse spoorwegbedrijven profiteerden eveneens van het positieve vaccinnieuws. East Japan Railway, West Japan Railway en Central Japan Railway stegen tot bijna 16 procent. De Japanse computerspelletjesmaker Nintendo, die zijn verkopen sterk zag stijgen door de pandemie, verloor 4,5 procent. Ook de Japanse techinvesteerder SoftBank (min 4,7 procent) werd lager gezet, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers.

De andere aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten overwegend kleine winsten zien. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de min door koersverliezen onder de grote Chinese techbedrijven. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,5 procent en in Seoul klom de Kospi 0,2 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney steeg 0,7 procent.