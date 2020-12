‘Vaccinnieuws doet ook financiële positie pensioenfondsen goed’

De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is in november sterk verbeterd, nu optimisme over de komst van coronavaccins voor stijgende beurskoersen heeft gezorgd. Voor iedere euro aan toekomstige verplichtingen hebben pensioenfondsen gemiddeld nu weer een euro in kas, berekende onderzoeksbureau Aon. Daarmee lijken ze volgens de onderzoekers uit de gevarenzone, hoewel december veel onzekerheid met zich meebrengt.

In doorsnee stegen de aandelenbeurzen wereldwijd met 10 procent. Positief vaccinnieuws geeft zicht op een einde aan de economisch schadelijke lockdowns, en beleggers nemen daar vast een voorschot op. Daarnaast stuwde ook de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen de aandelenbeurzen. Pensioenfondsen profiteerden daarnaast van een stijging van de rente in november. Daardoor namen hun verplichtingen de afgelopen maand met 1 procent af.

Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat de dekkingsgraad 100 procent is, wat gelijkstaat aan een euro in kas per euro verplichtingen. In de voorgaande maand was die dekkingsgraad nog 95 procent.

Voor de vraag of pensioenfondsen moeten korten, is ook de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden van belang. Die bedraagt nu 95 procent, wat boven de tijdelijk vereiste 90 procent is. Aon waarschuwt dat hier nog een relatief goede maand van voor de coronacrisis bij is inbegrepen. Die valt in december weg uit de berekening. Daardoor is het volgens Aon nog niet zeker of pensioenfondsen bij de jaarwisseling aan de minimumvereisten voldoen om niet te hoeven korten.