Vaccinhoop helpt Europese beurzen vooruit

De Europese aandelenbeurzen gingen maandag vooruit. De hoop dat de eerste coronavaccins spoedig worden goedgekeurd door de autoriteiten en snel kunnen worden uitgerold, zorgde voor optimisme op de beursvloeren. Op het Damrak was bouwbedrijf BAM een uitblinker dankzij een grote deal met pensioenuitvoerder PGGM. Ook kwam techinvesteerder Prosus met een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 604,40 punten. De hoofdindex schommelt nu rond het niveau van 604,58 punten, waarmee het coronajaar 2020 werd begonnen. De MidKap klom 1,1 procent tot 888,92 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,9 procent.

BAM was de grote winnaar in de MidKap, met een winst van 13 procent. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat de bouwer en PGGM hun bestaande samenwerking op het gebied van publiek-private projecten verder uitbreiden. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM profiteerde van het optimisme over de coronavaccins en volgde met een plus van 5 procent.

In de AEX gingen olie- en gasconcern Shell (plus 3,7 procent) en winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (plus 3,6 procent) aan kop, dankzij de hoop op een spoedige uitrol van de vaccins. Prosus won 0,9 procent. De techinvesteerder schroefde de winst in de afgelopen zes maanden flink op dankzij de activiteiten op het gebied van maaltijdbezorging en het grote belang in het Chinese internetconcern Tencent. Speciaalchemieconcern DSM en chemicaliëndistributeur IMCD sloten de rij met verliezen van 1,4 procent.

Fastned maakte een koerssprong van bijna 27 procent. De onderneming won de aanbesteding van de Franse wegbeheerder voor snelwegen en tolwegen APPR, voor de ontwikkeling en exploitatie van laadstations.

In Londen verloor AstraZeneca 1,5 procent. Het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut en de Universiteit van Oxford is afhankelijk van de dosering voor 70 tot 90 procent effectief gebleken. Eerder kwamen concurrenten als Pfizer en Moderna al met bemoedigende onderzoeksresultaten. Hun vaccins waren voor 95 procent effectief. Het middel van AstraZeneca is wel goedkoper en makkelijker te transporteren. Danone zakte 1,5 procent in Parijs. Het Franse levensmiddelenconcern gaat flink in de kosten snijden en tot wel 2000 banen schrappen.

De euro was 1,1879 dollar waard, tegenover 1,1859 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 43,04 dollar. Brentolie klom 1,7 procent in prijs tot 45,71 dollar per vat.