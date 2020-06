Vacatures horeca lopen terug, schaarste in de zorg blijft

Het aantal openstaande vacatures in de horeca, schoonmaak- en administratiesector is afgelopen maand flink afgenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In branches als de zorg, bouw en ICT blijft de vraag naar mensen juist hoog. Dat blijkt uit een analyse van uitzendconcern Randstad.

In totaal zijn er op dit moment 45.000 vacatures, maakt Randstad op uit een analyse van verschillende bronnen. Normaal gesproken zou dat aantal in deze periode van het jaar op 60.000 liggen. Met name de horeca zag het aantal vacatures sterk teruglopen. In vergelijking met mei 2019 bedroeg de krimp liefst 65 procent. In de schoonmaak waren er de helft minder openstaande functies, in de administratiesector liepen de vacatures met 45 procent terug.

De minste krimp deed zich volgens Randstad voor in de zorg (5 procent), bouw en ICT (beide 11 procent). In deze sectoren is nog steeds sprake van schaarste.

Volgens de uitzender is omscholing en scholing naar de „juiste beroepen” nu cruciaal. „Als niet ingegrepen wordt, zal de schaarste in bepaalde beroepsgroepen niet worden opgelost. Én, komen mensen die nu zonder werk zijn moeilijker weer aan de slag”, aldus Randstad.

De uitzendreus breidt om die reden nu zijn aanbod voor scholing en omscholing uit. Sommige van die opleidingen worden gefinancierd uit een scholingsfonds van de Stichting DOORZAAM, waarin verschillende uitzendbedrijven samenwerken. Ook valt te denken aan leer-werktrajecten en online cursussen van Randstad.