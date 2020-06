UWV-vestigingen gaan weer beperkt open voor klanten

Kantoren van het UWV zijn woensdag weer open voor klanten met vragen die liever een persoonlijk gesprek willen. Half maart sloot de uitkeringsinstantie de deuren van zijn vestigingen als maatregel tegen het nieuwe coronavirus, waarna mensen alleen telefonisch of digitaal geholpen konden worden. Dat bracht moeilijkheden met zich mee voor mensen die niet goed met de computer of smartphone overweg kunnen, erkent het UWV.

Vestigingen van het UWV zijn vooralsnog alleen te bezoeken op afspraak. Dat blijft voorlopig zo tot 1 september.

Niet alleen voor klanten die digitaal niet vaardig zijn was de periode van sluiting lastig. Ook kwam het voor dat mensen niet medisch beoordeeld konden worden, omdat daarvoor fysiek onderzoek nodig was, zegt bestuurslid Nathalie van Berkel van het UWV. Om het bezoek vanaf woensdag in goede banen te leiden, zijn kantoren voorzien van looproutes. Ook zijn er schermen van plexiglas tussen medewerkers en bezoekers en vragen gastheren en -vrouwen vooraf naar de gezondheid van klanten.