UWV rekent op meer werklozen door crisis

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dit jaar meer WW-uitkeringen te doen als gevolg van de coronacrisis. Verder kan de organisatie vanwege de pandemie minder ondersteuning aan werkzoekenden bieden. Door de huidige maatregelen kan het UWV bijvoorbeeld geen een-op-eengesprekken voeren of bijeenkomsten organiseren voor werkzoekenden, geeft bestuursvoorzitter Fred Paling aan bij de presentatie van het jaarverslag.

Ook bij medische keuringen speelt dat probleem. Fysieke spreekuren moeten vervangen worden door telefoon- en videogesprekken. Volgens het UWV kan op die manier in de meeste gevallen nog gewoon beoordeeld worden of en in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is. Omdat er ook gevallen zijn waarin dat niet lukt, vreest de organisatie vertragingen.

De uitvoering van de zogeheten NOW-regeling, waarbij bedrijven ondersteuning van de loonkosten kunnen aanvragen, trekt daarnaast een wissel op het UWV. Die extra taak gaat ten koste van gewone werkzaamheden.

Afgelopen jaar gingen een kleine 250.000 mensen weer volledig of gedeeltelijk aan het werk. Ook keerde het UWV verschillende soorten uitkeringen uit aan 1,2 miljoen mensen. Daarbij werden, door de werving van keuringsartsen, ook meer medische keuringen uitgevoerd. Het UWV verwacht dat op dit vlak de druk op de organisatie blijft toenemen.

Ten slotte werd door het bestrijden van fraude 24,9 miljoen euro bespaard doordat uitkeringen werden stopgezet of niet toegekend. Het UWV zette vorig jaar meer in op de bestrijding van fraude, maar gaf iets minder boetes. Bovendien is er niet genoeg ruimte om alle meldingen te onderzoeken, meldt de instantie.