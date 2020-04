USG maakt gebruik van noodmaatregel voor flexwerkers

USG People maakt voor zijn flexwerkers gebruik van de maatregelen voor ondersteuning in de loonkosten. De flexmedewerkers van de diverse uitzendlabels van de uitzender, zoals Unique, Start People en ASA, worden vandaag persoonlijk over de beslissing geïnformeerd.

Door gebruik te maken van de zogeheten NOW-regeling kan USG People de flexkrachten die hun werk verliezen door de coronacrisis in ieder geval tot en met 31 mei in dienst houden met behoud van loon. De loondoorbetaling tot en met die datum is verzekerd.

Eerder kwam sectorgenoot Randstad tot een soortgelijke beslissing, tot grote tevredenheid ook van vakbond FNV. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zei eerder te willen kijken hoe flexwerkers, oproepkrachten en uitzendkrachten die zonder werk zitten wegens de coronacrisis snel in sectoren aan het werk kunnen waar grote behoefte is aan arbeidskrachten.