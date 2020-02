Urker vissers leggen bom onder Noordzeeakkoord

De vissers van Urk zijn pertinent tegen de beoogde saneringsregeling voor de Noordzeevisserij. Daarmee ligt er een bom onder het zogeheten onderhandelaarsakkoord over de toekomst van de Noordzee, dat maandagmiddag in Den Haag wordt gepresenteerd.

„Wij willen dat er perspectief blijft voor onze vissers die door willen gaan. Dat ontbreekt in dit akkoord”, zegt Jacob van Urk, voorzitter van de Coöperatieve Producentenorganisatie Urk, de grootste van de vijf afdelingen binnen de vereniging van kottervissers VisNed.

Volgens Van Urk is het animo om zich uit te laten kopen onder Urker vissers heel gering. Ook de Urker leden van de Nederlandse Vissersbond –de tweede belangenorganisatie van vissers– zijn volgens hem tegen.

„Volgens het akkoord wordt 12 procent van de Noordzee gesloten voor de visserij, waaronder het voor ons belangrijke Friese Front. De natuurorganisaties hebben dat geclaimd als compensatie voor de windparken. Maar dat zou betekenen dat wij onze beste visbestekken kwijt raken. Dat kunnen we niet accepteren”, zegt Van Urk.

Vissers, natuurbeschermers, windparkexploitanten, olie- en gasbedrijven, havens en de overheid hebben sinds begin 2019 over de toekomst van de Noordzee onderhandeld. Maandag presenteert voorzitter Jacques Wallage de uitkomst. In januari lekte al uit dat het kabinet 200 miljoen euro op tafel legt, waarvan 119 miljoen euro bestemd is voor het uitkopen van vissers en het verduurzamen van schepen. De komende jaren zal aantal windmolenparken op de Noordzee sterk toenemen en komt er meer ruimte voor de natuur. Daardoor is er minder plek voor de visserij.

Volgens Van Urk heeft Wallage forse druk uitgeoefend om akkoord te gaan. „Maar het komt erop neer dat de visserij twee keer gepakt wordt: we raken visgronden kwijt aan windparken en dan ook nog eens aan de natuur.”

Dat er een saneringsregeling komt voor vissers die wél willen stoppen, vindt hij een goede zaak. „Vissers uit Zuidwest-Nederland en Texel willen meedoen”, weet hij. En dat is verklaarbaar: de Zeeuwen en Zuid-Hollanders zijn in het zuidelijk deel van de Noordzee al veel visgronden kwijtgeraakt aan windparken en de Texelaars hebben weinig jongeren die hun vaders willen opvolgen. „Maar in Urk zijn die er wel.”

Visserij-onderhandelaar Pim Visser, directeur van VisNed, noemt de afspraken „de meest haalbare.” Hij benadrukt dat zijn achterban het nog moet bekrachtigen. „Eind maart laten wij definitief weten of we ja of nee zeggen.” Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond wilde maandagmorgen geen reactie geven.