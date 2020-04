UPS voert omzet op geholpen door zorgpakketjes

Pakketbezorger UPS heeft eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet geboekt. Met name op het gebied van gezondheidszorg had de onderneming door het nieuwe coronavirus meer werk te doen. De pandemie zadelde UPS daarnaast wel op met hogere kosten.

UPS sloot het kwartaal af met een omzet van 18 miljard dollar, tegen 17,2 miljard dollar een kwartaal eerder. De nettowinst viel met 965 miljoen dollar iets lager uit dan een jaar eerder toen er 1,1 miljard dollar resteerde. Het bedrijf was naar eigen zeggen meer geld kwijt aan maatregelen rond gezondheid en verzekeringen. Daarnaast kampte het bedrijf ook met andere kosten, waaronder die als gevolg van netwerkverstoringen.

UPS is door regeringen wereldwijd aangewezen als kritiek onderdeel van de infrastructuur en blijft in alle grote landen actief. Het bedrijf heeft wereldwijd tonnen vracht geleverd aan zorginstanties. Dit gaat dan om persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarvoor zijn speciale luchtbruggen in het leven geroepen.

Door de pandemie kan UPS geen voorspellingen doen voor de financiële resultaten dit jaar. Eerder ramingen werden door de onderneming geschrapt. Om de financiële positie te verbeteren zal UPS minder uitgaven doen dit jaar. Dit gaat om een bedrag van 1 miljard dollar. Ook aandeleninkoopprogramma’s worden opgeschort, waarmee UPS 783 miljoen dollar bespaart.

UPS is nog wel voornemens om dividend uit te keren aan aandeelhouders.