‘Unlimited’ helpt mobiel dataverbruik vooruit

Het mobiele dataverbruik zit flink in de lift sinds enkele grote telecomaanbieders onbeperkt mobiel internet zijn gaan aanbieden. Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van cijfers over de eerste helft van vorig jaar.

T-Mobile kwam in januari 2017 met zo’n ‘unlimited data’-abonnement, Tele2 volgde in mei. In het eerste kwartaal vorig jaar lag het totale mobiele dataverbruik (3G en 4G) nog op 61 miljard MB, in het tweede kwartaal was dit opgelopen tot ruim 77 miljard MB. Het mobiele dataverbruik neemt al langer toe, maar de toezichthouder spreekt nu van een „versnelde stijging”.

De ontwikkeling was ook duidelijk terug te zien in de datacijfers voor de verschillende grote telecomaanbieders. KPN kwam niet met zo’n ongelimiteerd abonnement en zag zijn marktaandeel op basis van de verbruikte data in de eerste helft van 2017 zakken van 40 tot 45 procent naar 30 tot 35 procent. Wat betreft het aantal mobiele klanten en verbruikte belminuten bleef het marktaandeel van KPN wel stabiel.

Verder blijkt dat de populariteit van zogeheten vast-mobiele bundels blijft stijgen. Het gaat hier om abonnementen die vaste diensten als internet, televisie en vaste telefonie combineren met mobiele diensten in één pakket. Begin 2017 werden ongeveer 1 miljoen van die bundels afgenomen. Halverwege vorig jaar was dit aantal bijna verdubbeld naar 1,8 miljoen. Die flinke stijging kwam vooral doordat VodafoneZiggo ook vast-mobiele bundels is gaan aanbieden.