Universiteiten blij met Groeifonds

De universiteiten zijn „zeer positief” over de prominente positie van kennis in de plannen voor het Nationale Groeifonds. Dat meldt de vereniging van universiteiten, de VSNU.

„Het Groeifonds gaat fors investeren in onderzoek en innovatie, Leven Lang Ontwikkelen en onderwijsdigitalisering. Universiteiten, bedrijfsleven en overheid werken daarin samen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Een brede basis van wetenschap en minder systeemdruk blijven hierbij essentieel”, zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

„Nederland investeert al jaren minder in onderzoek en innovatie dan was afgesproken in de Lissabon-doelen. Met het nieuwe fonds wordt een forse stap in de goede richting gezet”, stelt hij verder.

De universiteiten zijn betrokken bij de opzet en inrichting van het fonds.