Universiteit krijgt 250 vragen na cyberaanval

In de afgelopen dagen zijn er bij de Universiteit Maastricht al zeker 250 vragen van studenten en medewerkers binnengekomen over de cyberaanval die de instelling in zijn greep houdt. Veel vragen zijn van technische aard, maar ook willen veel mensen weten wat de gevolgen van de hack zijn voor hun studie en werk.

Een servicedesk beantwoordt alle vragen en ook is daarvoor een mailadres aangemaakt, buiten het universiteitsdomein om. De computersystemen zijn deze week getroffen door een gijzelsoftware die Clop heet en een deel van die systemen platlegde. De universiteit heeft donderdag aangifte bij de politie gedaan.

Voor de veiligheid zijn alle systemen die het nog deden offline gehaald. IT-deskundigen en externe specialisten doen nu onderzoek en herstelwerkzaamheden. De UM wil in de toekomst „nog beter” bestand zijn tegen dit soort aanvallen. Alles is er nu op gericht om studenten en medewerkers zo snel mogelijk weer toegang te geven tot de systemen.

Beveiligingsdeskundigen vinden dat verzekeraars geen losgeld moeten vergoeden als een bedrijf gehackt is door gijzelsoftware. De verzekeraars houden door hun betaling een verdienmodel voor digitale misdaad in stand, bleek eerder uit een rondgang door Het Financieele Dagblad. „Ik vind klakkeloos uitbetalen van losgeld onbegrijpelijk’, zei Frank Groenewegen, chief security expert bij cyberbeveiligingsbedrijf Fox-IT in die krant. „Het is alleen maar een signaal aan criminelen dat misdaad loont.” En Brian Schippers, manager bij het Britse beveiligingsbedrijf Sophos, zei: „Betaal nooit”.

De UM telt 19.000 studenten en 4500 medewerkers.