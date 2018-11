United Technologies wordt opgesplitst

Industrieel conglomeraat United Technologies is van plan zich op te splitsen in drie onafhankelijke bedrijven. Dat schrijft The Wall Street Journal. Vorig jaar nam United Tech voor 23 miljard dollar de producent van vliegtuigonderdelen Rockwell Collins over.

Volgens de krant staat er dinsdag een telefonische vergadering met de aandeelhouders gepland waar United Tech de plannen bekendmaakt.

United Tech is een van de grootste spelers in de luchtvaartsector, maar is ook het moederbedrijf van de maker van liften Otis en de producent van airconditioners Carrier.