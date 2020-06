United Airlines sluit bases in Frankfurt, Hongkong en Tokio

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines sluit drie van zijn vier zijn internationale bases. Het gaat om Frankfurt, Hongkong en Tokio. Dat heeft het bedrijf in een interne memo aan het personeel bekendgemaakt. De wijzigingen gaan per 1 oktober in.

De sluiting heeft direct effect op zo’n 840 stewardessen en stewards. Volgens het bedrijf is de situatie in de luchtvaartsector, die gebukt gaat onder de coronacrisis, momenteel zo dat het geen zin heeft om de internationale bases open te houden. United Airlines blijft nog wel in Londen actief.

Door de coronacrisis zien maatschappijen zich gedwongen om een groot deel van de vloot aan de grond te houden, mede door de ingestelde reisbeperkingen. De inkomsten drogen op, maar de kosten lopen wel door. Werknemers die het aangaat kunnen mogelijk in de VS terecht.

De maatschappij heeft ongeveer 5 miljard dollar aan steun ontvangen van de Amerikaanse overheid. Als onderdeel van de regeling waarbij de loonkosten door de Staat worden betaald, mag het bedrijf tot 1 oktober geen mensen ontslaan. Wel biedt United Airlines via een regeling personeel de mogelijkheid om vrijwillig te vertrekken. Daarmee wil het bedrijf de kosten omlaag krijgen.