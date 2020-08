Uniper vreest problemen met gaspijpleiding Nord Stream 2

De Duitse energiereus Uniper vreest een grote afschrijving op een lening voor de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2. In een toelichting op de halfjaarcijfers waarschuwt Uniper dat de sancties waar de Verenigde Staten mee dreigen voor een probleem kunnen zorgen. Dat land is tegen de aanleg van de leiding die vanuit Rusland via de Oostzee naar Duitsland loopt.

De Amerikaanse president Donald Trump tekende eerder wetgeving, waarmee de VS strenge economische sancties opleggen aan ondernemingen die zijn betrokken bij de aanleg. Washington is tegen de pijpleiding, omdat het Kremlin daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen.

Volgens Uniper, een afsplitsing van de kolen- en gasactiviteiten van E.ON, is er een grotere kans dat het project nog meer vertraging oploopt en mogelijk helemaal niet wordt afgerond. Met het Russisch-Duitse project onder leiding van gasreus Gazprom is een bedrag van bijna 10 miljard euro gemoeid. Naast Uniper is onder meer ook olie- en gasreus Shell bij het project betrokken.