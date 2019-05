Uniper voelt hogere prijzen voor CO2-uitstoot

Energiebedrijf Uniper heeft in het voorbije kwartaal fiks meer geld uitgegeven om broeikasgassen uit te mogen stoten. De prijzen voor emissierechten stegen de voorbije periode sterk. Het concern, een afsplitsing van de kolen- en gasactiviteiten van E.ON, zag het operationeel resultaat daardoor met bijna de helft slinken.

Naast de hogere CO2-prijzen, wijt Uniper de daling van de operationele winst ook aan weersomstandigheden. Door een relatief milde winter in Noordwest-Europa, was er minder vraag naar gas.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebit) in het eerste kwartaal bedroeg 185 miljoen euro, een daling van 47 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg in dezelfde periode met bijna 4 procent tot 21,8 miljoen euro. De nettowinst verzesvoudigde ten opzichte van een jaar eerder tot 791 miljoen euro. Die stijging was voornamelijk het gevolg van handel in derivaten waarmee Uniper zich indekt tegen prijsschommelingen.