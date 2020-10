‘Unilever-wet’ van GroenLinks naar Kamer, ondanks kritiek

GroenLinks zet de spoedwet door waarmee de partij hoopt te voorkomen dat bedrijven verhuizen naar een land waar geen dividendbelasting wordt geheven en op deze manier belasting ontwijken. Het gaat vooral om de „dividendvlucht” van Unilever die de partij wil tegenhouden. Ondanks flinke kritiek van de Raad van State, stuurt GroenLinks het voorstel naar de Tweede Kamer.

De wet regelt dat aandeelhouders aan wie winst wordt uitgekeerd (dividend) een ‘boete’ moeten betalen als het bedrijf verhuist naar een land waar er geen sprake is van zo’n dividendtax. Maar GroenLinks-Kamerlid en initiatiefnemer Bart Snels windt er geen doekjes om dat de wet vooral is gericht op één bedrijf. „Mijn boodschap aan Unilever: neem deze wet zeer serieus”, schrijft hij op Twitter.

Unilever kondigde al aan dat de voorgenomen verhuizing naar Londen niet zou doorgaan als de wet het zou halen. Het Verenigd Koninkrijk kent geen dividendbelasting. Maar het bedrijf denkt dat het voorstel in strijd is met Europese afspraken en belastingverdragen. De voorbereidingen voor de verhuizing gaan vooralsnog dus gewoon door.

De Raad van State lijkt het daarmee eens te zijn. De kans dat de wet juridisch niet houdbaar is, is volgens de raad „zo groot dat zij invoering van deze exit-heffing niet verantwoord acht”.

Volgens Snels zijn de adviezen van de raad deels gebaseerd op onjuiste aannames, bijvoorbeeld over de vraag bij wie de boete terechtkomt. De heffing moet worden betaald door de aandeelhouders, en niet het bedrijf, stelt Snels. „Door de wet op deze punten te verhelderen en aan te scherpen, kan deze nu elke toets doorstaan”, zegt het Kamerlid.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) spreekt van een Raad van State-advies „waar het bloed ongeveer uit druipt. Ik heb nog niet eerder een kritischer Raad van State-rapport gezien in mijn perioden, maar ik ga er eerst even goed naar kijken.”

Het indienen van de wet komt op een belangrijk moment. De Britse aandeelhouders stemmen maandag over de voorgenomen verhuizing.

De Tweede Kamer moet de wet van GroenLinks nog bespreken, maar kansloos is het voorstel niet. Naast de oppositie ziet ook een aantal coalitiepartijen wel wat in het plan.

Unilever laat in een reactie weten kennis te nemen van de stap van GroenLinks en gaat bekijken wat de gevolgen voor het bedrijf kunnen zijn. Unilever blijft van mening dat de verhuizing naar Londen in het beste belang is van het bedrijf zelf, de aandeelhouders en andere belanghebbenden.