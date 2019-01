Unilever waarschuwt voor uitdagende markt

Consumentengoederenconcern Unilever verwacht dat de marktomstandigheden dit jaar „uitdagend” blijven. Dat zei topman Alan Jope bij de presentatie van de jaarcijfers.

Dat komt onder meer door het afnemende consumentenvertrouwen in opkomende markten, vooral in Latijns-Amerika. Grote markten als Brazilië en Argentinië zijn door recessies getroffen. In China groeide Unilever nog hard, met name in provinciesteden. In de ontwikkelde markten in het Westen werden vooral veel ijsjes verkocht, al stond de prijs daarvan in Noord-Amerika dan weer onder druk door veel concurrentie.

De onderliggende omzetgroei kwam afgelopen jaar uit op 2,9 procent, aanzienlijk minder dan de 3,5 procent van een jaar eerder en minder dan kenners hadden voorzien. Als de halverwege vorig jaar verkochte spreads-divisie niet meer wordt meegerekend, was de onderliggende omzetgroei 3,1 procent.

De omzet kwam als geheel uit 51 miljard euro. In 2017 zette Unilever nog 53,7 miljard euro aan opbrengsten in de boeken. De nettowinst van Unilever nam fors toe tot 9,8 miljard euro. Dat was in 2017 nog 6,5 miljard euro.