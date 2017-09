Unilever verkoopt spreads in Zuid-Afrika

Unilever verkoopt het Zuid-Afrikaanse deel van zijn portfolio smeersels aan de Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij Remgro. In ruil daarvoor krijgt Unilever het belang van 25,75 procent van Remgro in Unilever South Afrika Holdings en een bedrag van 4,9 miljard Zuid-Afrikaanse rand (310 miljoen euro). Daardoor vangt Unilever in totaal omgerekend zo’n 753 miljoen euro voor de bedrijfstak.

Remgro verkreeg het belang in de Zuid-Afrikaanse tak van Unilever in 2007 na een fusie. Het bedrijf van miljardair Johann Rupert denkt echter meer geld te kunnen verdienen met een volledig eigenaarschap van de merken uit het spreads-portfolio als Flora, Rama en Stork, dan als aandeelhouder van een deel van de lokale tak van Unilever.

Unilever noemt zijn Zuid-Afrikaanse tak een „geweldig bedrijf dat goed gepositioneerd is voor groei op de langere termijn”. Door volledig eigenaar te zijn van het dochterbedrijf denkt Unilever meer mogelijkheden te hebben om de groei te versnellen.

Unilever probeert zijn gehele divisie voor margarine en andere smeersels al langer te slijten. De onderneming liet eerder al weten op een langdurig verkoopproces te rekenen, maar hoopte voor het einde van dit jaar een of meer kopers aan te kondigen.

De geplande verkoop is een reactie op de mislukte overnamepoging van heel Unilever door het Amerikaanse Kraft Heinz. Door de spreads-tak af te stoten wil Unilever aandeelhouders op kortere termijn laten profiteren.