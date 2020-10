Unilever verkoopt meer schoonmaakproducten en ijs voor thuis

Was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft in het derde kwartaal opnieuw goede zaken gedaan met de verkoop van schoonmaakmiddelen en voedselproducten, waaronder ijs voor thuisconsumptie. Tegelijkertijd werd wederom veel minder verkocht aan de horeca door de coronacrisis.

De onderliggende omzet van het bedrijf, dus exclusief de effecten van wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, steeg in de meetperiode met 4,4 procent op jaarbasis. Dat is sterker dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Door negatieve wisselkoerseffecten daalde de omzet in algemene zin met 2,4 procent tot 12,9 miljard euro.

Unilever verkocht meer producten in opkomende en ontwikkelde markten. Volgens Unilever zette het herstel in China verder door en was er sprake van groei in India en Brazilië. In Noord-Amerika gingen de zaken voorspoedig, maar in Europa daalden de verkopen. Dat had mede te maken met lagere verkopen aan de horeca zoals bijvoorbeeld ijsjes. Ook had Unilever te kampen met prijsdruk in Europa.

Topman Alan Jope van Unilever zei in een toelichting dat het nog veel te vroeg is om te hopen op snel economisch herstel van de coronacrisis. De markten zijn nog steeds erg onrustig, aldus Jope. „We hopen op het beste, maar plannen voor het slechtste scenario.”

De verkopen aan cafés, restaurants en hotels gingen in de afgelopen periode wel minder sterk omlaag dan in het tweede kwartaal van het jaar, toen veel landen nog te maken hadden met lockdownmaatregelen. Volgens Jope is het bedrijf vanwege zijn brede productaanbod goed beschermd tegen zwakkere verkopen bij een bepaalde categorie of afzetmarkt zoals dus horeca. Hij spreekt dan ook van een sterk kwartaal voor Unilever.

Het afgelopen kwartaal zette het concern ook een belangrijke stap in het versimpelen van zijn bedrijfsstructuur. Zowel de Nederlandse als de Britse aandeelhouders van de onderneming gingen akkoord met de verhuizing van het bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk. Unilever kent nu nog zowel een Brits als een Nederlands onderdeel en hoofdkantoren in Londen en Rotterdam. Het verhuisplan wordt naar verwachting eind november formeel doorgevoerd.