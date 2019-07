Unilever verhoogt omzet op eigen kracht

Unilever heeft in de eerste helft van dit jaar de onderliggende omzet verhoogd, geholpen door prijsverhogingen en gestegen volumes. Wel had het bedrijf in Europa en Noord-Amerika te kampen met zwakkere ijsverkopen door het wisselvallige weer. Dat liet het Brits-Nederlandse levens- en verzorgingsmiddelenconcern donderdag weten.

De onderliggende omzet, dus exclusief de effecten van wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, klom met 3,3 procent vergeleken met een jaar eerder. De totale omzet zakte met bijna 1 procent tot 26,1 miljard euro, maar dat kwam door de verkoop van de margarinetak vorig jaar. Unilever profiteerde wel van gunstige wisselkoerseffecten. De onderliggende operationele winst was iets meer dan 5 miljard euro.

Unilever gaf aan dat de zaken vooral goed gingen in opkomende markten, met name in China en Zuidoost-Azië. Als wordt gekeken naar de divisies presteerde vooral de tak voor huishoudelijke verzorgingsproducten goed. Bij de levensmiddelentak zag Unilever de theeverkoop krimpen door een zwakkere consumentenvraag in ontwikkelde markten. Ondanks de slechte weersomstandigheden in Europa en Noord-Amerika nam de gehele ijsverkoop licht toe, geholpen door hogere verkopen in bijvoorbeeld Azië.

Het concern handhaafde zijn verwachting voor de onderliggende groei dit jaar. Daarbij voorspelt het bedrijf dat de omzetgroei in 2019 uitkomt aan de onderkant van de meerjaarsverwachting van 3 tot 5 procent.

Topman Alan Jope verklaarde dat het bedrijf in de afgelopen tijd consistente groei liet zien, aangejaagd door opkomende landen. Het versnellen van de groei blijft topprioriteit voor Unilever, aldus de bestuursvoorzitter in een toelichting op de resultaten.