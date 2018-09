Unilever-producten uit schappen Duitse super

De Duitse supermarktketen Kaufland haalt ongeveer 480 producenten van Unilever uit de schappen. Reden is een geschil over inkoopprijzen. Door de stap is het voor Duitse consumenten niet meer mogelijk bij Kaufland producten van merken als Knorr, Magnum, Lipton of Axe in te slaan.

Volgens Kaufland zou Unilever de prijzen van zijn producten drastisch hebben verhoogd. Dit werd door Kaufland niet geaccepteerd en tot nader order verdwijnen de Unilever-producten uit de schappen. Kaufland zegt het assortiment aan te vullen met eigen merken.

Ook in Tsjechië, Slowakije, Polen, Roemenië en Bulgarije zouden vanwege meningsverschillen over prijzen bestellingen bij Unilever zijn geschrapt. Unilever wilde niet op de kwestie reageren. „Gesprekken met onze handelspartners zijn vertrouwelijk”, aldus een woordvoerder.