Unilever pakt koppositie in de AEX

Unilever was donderdag de grote winnaar in het lijstje met hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op het kwartaalbericht van het was- en levensmiddelenconcern. De beurshandel stond sowieso vooral in het teken van bedrijfsresultaten, waardoor sprake was van een gemengd beeld op de Europese beursvloeren.

De AEX-index aan het Damrak sloot 0,4 procent in de plus op 570,21 punten. De MidKap daalde juist 0,4 procent tot 783,45 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren elk 0,6 procent. Londen klom 0,1 procent.

Unilever ging met een plus van 2,4 procent aan kop in de AEX. De omzetgroei in het tweede kwartaal viel wel wat tegen. Vooral stakingen in Brazilië hadden een negatief effect op de opbrengsten. Voor het hele jaar houdt Unilever evenwel vast aan zijn verwachtingen. Daarnaast meldde het bedrijf vrijdag te starten met de tweede tranche, ter waarde van 3 miljard euro, van zijn in april aangekondigde aandeleninkoopprogramma.

Ook Sligro, dat met een min van 3,2 procent onderaan eindigde in de MidKap, gaf een kijkje in de boeken. Het groothandelsbedrijf uit Veghel kende een trage start van het jaar en rekende op een iets sneller aantrekkende markt.

De beurskoers van Galapagos (plus 2,1 procent) profiteerde van de aankondiging van een nieuwe samenwerking. De biotechnoloog en zijn Duitse branchegenoot MorphoSys gaan met farmaceut Novartis werken aan het ontwikkelingsplan voor het antilichaam voor patiënten met eczeem. De deal levert de beide bedrijven een licentiebetaling van 95 miljoen euro op, en potentiële mijlpaalbetalingen.

Elders in Europa viel onder meer het koersverlies van 1,5 procent van het Britse mediabedrijf Sky op. De Amerikaanse kabelreus Comcast zal geen poging meer wagen om onderdelen van 21st Century Fox in te lijven. Wel blijven de Amerikanen in de race voor Sky zelf.

In Stockholm wist Volvo met zijn resultaten te overtuigen en het aandeel ging 1,5 procent omhoog. Het Franse reclamebedrijf Publicis, dat ook met cijfers kwam, kelderde in Parijs daarentegen bijna 9 procent.

De euro was 1,1601 dollar waard, tegen 1,1640 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 69,62 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer en werd verhandeld voor 73,72 dollar per vat.