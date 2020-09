Unilever optimistisch over steun aandeelhouders voor verhuisplan

Unilever verwacht veel steun onder aandeelhouders voor het plan om het was- en voedingsmiddelenconcern op papier volledig Brits te maken. Een eventuele ‘verhuisboete’ voor de verplaatsing van het hoofdkantoor, zoals GroenLinks in de Tweede Kamer voorstelt, zou volgens topman Alan Jope in strijd zijn met Europese wetten.

Het bedrijf achter merken als Ola, Zwitsal en Dove maakte in juni bekend zijn bedrijfsstructuur te willen vereenvoudigen. Waar het concern nu nog bestaat uit een Brits en Nederlands deel, met elk eigen aandelen, hoopt Unilever in november volledig Brits te worden. Van een fysiek vertrek is daarbij geen sprake.

Jope verklaarde tijdens een onlineconferentie van Barclays dat Unilever nog altijd volledig achter de verhuisplannen staat. In het wetsvoorstel van GroenLinks wil de linkse partij dat de Belastingdienst multinationals die uit Nederland vertrekken een soort naheffing oplegt. Dat zou als compensatie moeten dienen voor misgelopen belastinginkomsten. Unilever krijgt in dat geval te maken met een heffing van 11 miljard euro.

„Dat zou niet in het belang van aandeelhouders zijn”, zei Jope. „Maar persoonlijk denk ik dat logica en gezond verstand de boventoon zullen voeren.” Aandeelhouders van het Nederlandse onderdeel stemmen op 21 september over de voorstellen voor een nieuwe structuur. Op 12 oktober volgt een stemming onder aandeelhouders van het Britse onderdeel.