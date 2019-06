Unilever: ongeloofwaardige reclame zorgelijk

Reclamecampagnes die beloven om de wereld beter te maken maar nergens op gebaseerd zijn, vormen een groot punt van zorg. Dat zei Alan Jope, topman van was- en levensmiddelenconcern Unilever, op een grote reclamebijeenkomst in het Franse Cannes. Volgens hem raken mensen langzamerhand hun vertrouwen kwijt in de geloofwaardigheid van reclame omdat de daarin verkondigde boodschappen veel te vaak niet waar blijken te zijn.

Marketingbureaus moeten reclamevoorstellen die ongeloofwaardig zijn afwijzen, vindt Jope. Unilever werkt volgens hem voortaan niet met bureaus die hun reputatie te grabbel hebben gegooid met verhalen die van de realiteit afwijken.

Ongeloofwaardige reclame past volgens Jope niet in de moderne samenleving. Consumenten kiezen massaal voor merken met een duidelijk maatschappelijk doel. Ook in eigen merken van Unilever is deze trend zichtbaar, aldus Jope. Duurzamere merken zoals Dove en Knorr groeiden in het afgelopen jaar veel sneller dan de rest.