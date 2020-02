Unilever, Nestlé nemen maatregelen wegens coronavirus

Grote bedrijven als Unilever en Nestlé Nederland nemen maatregelen om personeel te beschermen tegen het nieuwe coronavirus. De levensmiddelenmakers raden mensen aan die voor zaken of privé in risicogebieden zijn geweest ten minste twee weken vanuit huis te werken. Unilever beperkt zakelijke tripjes waar mogelijk en ook Nestlé stelt dergelijke reisjes uit.

Behalve de genoemde maatregelen laat Unilever weten dat het zijn personeel ook aanraadt extra hygiënemaatregelen te nemen. „Maar de meeste mensen deden dat al na alle aandacht daarvoor”, benadrukt een woordvoerster.

Voor het eerst gaat het om een aanzienlijk aantal besmettingsgevallen in het Midden-Oosten en in Europa, waaronder een eerste geval in Nederland, zo benadrukt Nestlé. Vandaar dat de onderneming de risico’s rond het virus met gericht beleid tot een minimum wil beperken.

Nestlé heeft ruim 1100 werknemers in Nederland, bij Unilever zijn dat er 3100.