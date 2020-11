Unilever krijgt groen licht van Britse rechter voor verhuizing

Het Britse High Court heeft formele goedkeuring verleend aan Unilever om op papier een volledig Brits bedrijf te worden. De huidige structuur van het was- en levensmiddelenconcern wordt daardoor op 29 november opgeheven.

Unilever kent nu nog zowel een Brits als een Nederlands onderdeel en hoofdkantoren in Londen en Rotterdam. De Nederlandse en Britse aandeelhouders stemden eerder al in met het plan om de bestaande hoofdkantoren samen te voegen in Londen.

Door de goedkeuring van de rechter kan Unilever ook niet meer eigenhandig de eenwording afblazen, bijvoorbeeld als Nederland een wet aanneemt om bedrijven te bestraffen die verhuizen naar een land waar geen dividendbelasting geldt. Een spoedwet van GroenLinks met die insteek is echter nog niet behandeld in de Tweede Kamer. Unilever zei eerder dat de verhuizing niet doorgaat als die wet wordt aangenomen.