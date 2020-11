Unilever is officieel volledig Brits bedrijf

Unilever is op papier een volledig Brits bedrijf geworden. Het was- en levensmiddelenconcern had zowel een Brits als een Nederlands onderdeel en hoofdkantoren in Londen en Rotterdam. De Nederlandse en Britse aandeelhouders stemden in met het plan om de twee bedrijven samen te voegen tot een Brits bedrijf, met het hoofdkantoor in Londen.

Om de samenvoeging is jarenlang veel gedoe geweest. Unilever liet in 2018 weten de structuur van het bedrijf te willen versimpelen, onder meer uit kostenoverwegingen. Na lobbywerk van zowel de Britse als de Nederlandse regering viel de keuze op Nederland als locatie, mogelijk door de aangekondigde afschaffing van de dividendbelasting. Unilever zou daardoor op papier een volledige Nederlands bedrijf worden.

De verhuisplannen stuitten op groot verzet van een groep aandeelhouders. Aandeelhouders waren bang dat de verhuizing ertoe zou leiden dat Unilever zijn prestigieuze notering in de FTSE-100-index in Londen zou verliezen. Dat zou kunnen betekenen dat beleggers die hun geld koppelen aan zo’n beursindex automatisch hun aandelen in Unilever zouden verkopen, met een koersdaling als gevolg.

Op de achtergrond speelde het groeiende verzet in de Tweede Kamer tegen de afschaffing van de dividendbelasting, die uiteindelijk niet doorging. Door die heffing te schrappen, hoopte premier Mark Rutte Nederland aantrekkelijk te houden als vestigingsland voor grote bedrijven. Dat die belasting bleef, viel ook niet goed bij de Britse aandeelhouders van Unilever.

Britse aandeelhouders betalen in eigen land geen dividendbelasting. Als ze Nederlandse aandelen zouden krijgen, moesten ze dat wel gaan betalen. Nederlandse beleggers kunnen betaalde dividendbelasting terugkrijgen van de Belastingdienst.

Unilever zette eind 2018 een streep door de verhuizing naar Rotterdam. Eind december van dat jaar trad topman Paul Polman terug. Hij werd opgevolgd door de Schot Alan Jope.

Dit jaar werd bekend dat Unilever een volledig Brits bedrijf zou worden. Nederlandse politici waren niet te spreken over de plannen omdat de staatskas dividendbelasting gaat mislopen. GroenLinks kwam met een plan voor een spoedwet om het bedrijf een verhuisboete op te leggen in de vorm van een soort eindafrekening. Unilever zei eerder dat de verhuizing niet door zou gaan als de wet zou worden aangenomen, maar de behandeling van de wet is nog niet klaar.