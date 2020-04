Unilever hekkensluiter in lagere AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag licht lager begonnen. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten een stroom van resultaten van grote Europese bedrijven als Credit Suisse, Daimler en Renault. Op het Damrak werd Unilever lager gezet na publicatie van het kwartaalbericht. Verder ging de aandacht uit naar de ontwikkelingen rond de coronapandemie en de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsaanvragen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de min op 508,04 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 675,69 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,1 procent en Parijs won 0,8 procent. Londen daalde 0,2 procent.

Unilever (min 4,5 procent) was hekkensluiter bij de hoofdfondsen. Het levensmiddelenconcern schrapt de vooruitzichten voor dit jaar vanwege de coronacrisis. Wel houdt het bedrijf zijn kwartaaldividend in stand. Unilever verkocht in het eerste kwartaal meer hygiëneproducten, maar met name de verkoop van producten als ijs kregen een tik.

Just Eat Takeaway verloor 3,8 procent. Het maaltijdbestelbedrijf heeft extra financiering geregeld. Het fusiebedrijf heeft voor ongeveer 400 miljoen euro aan nieuwe aandelen in de markt gezet voor 87 euro per aandeel. Ook gaf de onderneming voor 300 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit. De Britste marktwaakhond CMA gaf verder definitief groen licht voor de fusie.