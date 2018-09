„Unilever heeft kleine Britse beleggers genegeerd”

Door kleine beleggers in het Verenigd Koninkrijk niet te betrekken in de toekomstplannen heeft Unilever de mogelijkheid gemist deze achter de plannen te krijgen. Dat zegt directeur Cliff Weight van Share Soc, een vereniging van particuliere beleggers uit Londen, in De Telegraaf.

Dit maakt het tot het einde spannend of het hoofdkantoor van Unilever naar Rotterdam verhuist. Volgens Unilever heeft de top gesprekken gevoerd die de aandeelhouders over de streep moesten trekken. Van de beleggers moet 75 procent op 26 oktober instemmen met de plannen van Unilever.

„De kleine beleggers zijn volledig genegeerd”, zegt directeur Weight. „Het lijkt er op dat de particuliere beleggers, die in Londen ongeveer 12 procent van de aandeelhouders uitmaken, een steeds grotere rol gaan spelen in de deal.” Share Soc wil geen positieve aanbeveling doen. „We zeggen geen ja en geen nee. De zaak is te ingewikkeld en uitgebalanceerd.”