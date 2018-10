Unilever gaat met Veolia plastic afval te lijf

Unilever gaat samenwerken met het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia voor het hergebruik van plastic. De samenwerking moet leiden tot een vermindering van de plastic afvalberg. De eerste gezamenlijke projecten zijn gericht op India en Indonesië. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Veolia is in Nederland vooral bekend als vervoersbedrijf, maar het bedrijf biedt ook technische systemen aan voor afvalverwerking en recycling. Unilever wil die gebruiken voor de inzameling van plastic afval, dat uiteindelijk moet worden hergebruikt.

Unilever is als een van ’s werelds grootste verkopers van was- en voedingsmiddelen voor consumenten verantwoordelijk voor heel wat plastic materiaal. Het Brits-Nederlandse concern beloofde vorig jaar dat al zijn plastics in 2025 volledig herbruikbaar of biologisch afbreekbaar zullen zijn.