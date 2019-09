Unilever verkoopt de sauzen van het merk Chicken Tonight aan Zwanenberg Food Group. Dat laatste bedrijf produceerde de sauzen al voor de Brits-Nederlandse multinational. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Zwanenberg nam in 2017 een fabriek van Unilever in Oss over. In die fabriek produceert het bedrijf onder meer worsten, soepen en sauzen en doet dat deels in opdracht van Unilever. Zwanenberg maakt onder meer ook Bertolli-sauzen en Unox-soepen in Oss.