„Unilever dingt mee naar huidzorgtak Nestlé”

Unilever en Colgate-Palmolive zijn in de race om de huidverzorgingstak van branchegenoot Nestlé over te nemen. L’Oréal zou al zijn afgehaakt, maar er dingen ook nog meerdere investeringsmaatschappijen mee naar de divisie. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De Nederlands-Britse fabrikant van voedingsmiddelen, wasmiddel en verzorgingsproducten Unilever was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De consumentenlijn binnen de huidzorgtak van Nestlé omvat merken als Proactiv en Cetaphil. Het Zwitserse Nestlé wil daarnaast ook zijn medische producten binnen de divisie afstoten. Zowel Unilever als Colgate heeft niet per se interesse in die producten, maar zou in samenwerking met een investeerder mogelijk wel beide delen kunnen overnemen. De gehele huidverzorgingstak moet 8 miljard tot 10 miljard dollar opleveren.